Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor

KONYA'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar Volkan Demiröz ve Kazım Fünlü apartmanın çökmesine neden olabilecek bir işlem yapmadıklarını savunarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire ve 2 bloktan oluşan, zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina, kısa süre sonra da çöktü. 79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Jethan (24) ve amcası Halid El Jethan (55) ve kuzeni Ahmet Muhammed Jethan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Jethan'ın kuzeni, 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa (18) yaşamını yitirdi

SUÇ ORANLARINA GÖRE 2 YILDAN 22,5 YILA KADAR YARGILANIYORLAR

Taşoluk Apartmanı’nın çökmesiyle ilgili 2’si tutuklu, 10 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Suç oranlarına göre haklarında 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların ikinci duruşması, bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Duruşmada, beklenen bilirkişi raporunun henüz gelmemesi üzerine tutuklu sanıklar ile avukatların talepleri dinlenildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Volkan Demiröz, “Yaklaşık 32 yıldır taşeronluk yapıyorum. Bugüne kadar kesinlikle insan hayatını tehlikeye atacak bir iş yapmadım. Binada kapı açıldığında ben orada da değildim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Demiröz’ün avukatı müvekkilinin binanın yıkımına sebep olabilecek bir tadilat yapmadığını, binanın projeye aykırı yapıldığını öne sürdü.

Balık işletmecisi tutuklu sanık Kazım Fünlü ise "Dükkanda tadilat, bakım ve onarım yaptırdım, ama binanın yıkılmasına sebep olabilecek herhangi bir işlem yaptırmadım. Biz de mağdur olduk. İki dükkanım vardı, ikisi de kapandı. Sağlık durumum da iyi değil. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.