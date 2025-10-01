Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor

        KONYA'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:16 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar Volkan Demiröz ve Kazım Fünlü apartmanın çökmesine neden olabilecek bir işlem yapmadıklarını savunarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

        Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire ve 2 bloktan oluşan, zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina, kısa süre sonra da çöktü. 79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Jethan (24) ve amcası Halid El Jethan (55) ve kuzeni Ahmet Muhammed Jethan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Jethan'ın kuzeni, 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa (18) yaşamını yitirdi

        SUÇ ORANLARINA GÖRE 2 YILDAN 22,5 YILA KADAR YARGILANIYORLAR

        Taşoluk Apartmanı’nın çökmesiyle ilgili 2’si tutuklu, 10 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Suç oranlarına göre haklarında 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların ikinci duruşması, bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

        SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

        Duruşmada, beklenen bilirkişi raporunun henüz gelmemesi üzerine tutuklu sanıklar ile avukatların talepleri dinlenildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Volkan Demiröz, “Yaklaşık 32 yıldır taşeronluk yapıyorum. Bugüne kadar kesinlikle insan hayatını tehlikeye atacak bir iş yapmadım. Binada kapı açıldığında ben orada da değildim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Demiröz’ün avukatı müvekkilinin binanın yıkımına sebep olabilecek bir tadilat yapmadığını, binanın projeye aykırı yapıldığını öne sürdü.

        Balık işletmecisi tutuklu sanık Kazım Fünlü ise "Dükkanda tadilat, bakım ve onarım yaptırdım, ama binanın yıkılmasına sebep olabilecek herhangi bir işlem yaptırmadım. Biz de mağdur olduk. İki dükkanım vardı, ikisi de kapandı. Sağlık durumum da iyi değil. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 18 Aralık’a erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması...
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması...
        Konya'da samanlık yangınına müdahale eden baba ve oğlu yaralandı
        Konya'da samanlık yangınına müdahale eden baba ve oğlu yaralandı
        Denizli horozunun ırkı Konya'daki enstitüde korunuyor
        Denizli horozunun ırkı Konya'daki enstitüde korunuyor
        Alkollü sürücünün neden olduğu kazada ölen 3 yaşındaki ikizlerin evinde hüz...
        Alkollü sürücünün neden olduğu kazada ölen 3 yaşındaki ikizlerin evinde hüz...
        Konya'da Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı
        Konya'da Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı
        22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi
        22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi