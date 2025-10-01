Habertürk
        Konya'da Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı

        Konya'da Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 08:57 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:03
        Konya'da Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı
        Konya'nın Ereğli ilçesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

        Ereğli Belediyesi ev sahipliğinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlendi.

        Fuarda, drone, son sistem traktörler, otomasyon sistemlerini kapsayan akıllı tarım teknolojileri, sulama sistemleri ve sürdürülebilir tarım çözümleri, tohumculuk ve gübre gibi birçok sektör görücüye çıktı.

        Fuar, 3 Ekim'e kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

