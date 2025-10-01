Konya'da Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı
Konya'nın Ereğli ilçesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.
Ereğli Belediyesi ev sahipliğinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlendi.
Fuarda, drone, son sistem traktörler, otomasyon sistemlerini kapsayan akıllı tarım teknolojileri, sulama sistemleri ve sürdürülebilir tarım çözümleri, tohumculuk ve gübre gibi birçok sektör görücüye çıktı.
Fuar, 3 Ekim'e kadar devam edecek.
