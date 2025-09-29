Habertürk
        Konya Haberleri

        Tacikistanlı müzisyenler "22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde" sahne aldı

        22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Tacikistan'dan gelen Laiq Şah Holov ve Davlatmand Grubu'nun konseriyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:59 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:04
        Tacikistanlı müzisyenler "22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde" sahne aldı
        22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Tacikistan'dan gelen Laiq Şah Holov ve Davlatmand Grubu'nun konseriyle devam etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin dokuzuncu günü, iki etkinlikle sürdü.

        Tacikistan'dan gelen Laiq Şah Holov ve Davlatmand Grubu, festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

        Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu ise Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konserle sanatseverlerle buluştu.

        Festival, Mevlana Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.30'da İran'dan Husameddin Seraj (Bidil Gurup) konseriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

