Tacikistanlı müzisyenler "22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde" sahne aldı

Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu ise Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konserle sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin dokuzuncu günü, iki etkinlikle sürdü.

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Tacikistan'dan gelen Laiq Şah Holov ve Davlatmand Grubu'nun konseriyle devam etti.

