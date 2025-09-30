Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı "Gelin Aynası", New York Sergisi'nde

        Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı "Gelin Aynası", ABD'nin New York kentinde açılan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisinde sergilendi.

        Giriş: 30.09.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:25
        Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı "Gelin Aynası", ABD'nin New York kentinde açılan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisinde sergilendi.

        Konya Mobilyacılar Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkevi'nde açıldı.

        Açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) projesi kapsamında Konya Mobilyacılar Odası tarafından hazırlanan Gelin Aynası'nın estetik zarafeti, detaylı işçiliği ve özgün tasarımıyla serginin dikkat çekici eserlerinden biri olduğu ifade edildi.

        Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve yerel değerlerini uluslararası alanda tanıtmayı amaçladığının değinildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Geleneksel el sanatlarının çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanmasına ve Türkiye'nin zengin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlarken, MEVKA projesi kapsamında Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı Gelin Aynası gibi eserlerin, Türkiye'nin kültürel kimliğini dünyaya göstermek ve Anadolu'nun estetik zenginliğini sunmak için önemli bir örnek oluşturuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

