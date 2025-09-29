Konya'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

