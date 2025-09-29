Konya'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürüyor
Konya'nın Meram ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya'nın Meram ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.
Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Abdullah Küçüktaşdemir, Havzan Mahallesi'ndeki siteye özel ders vermek için giden eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 25 Ekim 2024'te apartmanın önünde bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.