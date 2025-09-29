Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Öğretmen eşini öldüren meslektaşı koca için akıl sağlığı raporu istendi

        KONYA'da boşanmak isteyen ayrı yaşadığı kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45), 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Abdullah Küçüktaşdemir (48) için mahkeme, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:00 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:05
        Öğretmen eşini öldüren meslektaşı koca için akıl sağlığı raporu istendi
        Olay, 26 Ekim 2024 günü saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin olduğu apartmanın girişinde, aynı zamanda meslektaşı olan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüktaşdemir kurtarılamadı. Olayın ardından Abdullah Küçüktaşdemir polis tarafından gözaltına alındı. Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

        DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

        3 yıllık evli olan ve ayrı yaşayan çiftin önceden de boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Ebru Küçüktaşdemir'in daha önce eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve daha sonra şikayetini geri çektiği ortaya çıktı. İfadesinde eşinin boşanmak istediğini, kendisinin ise buna karşı çıktığını belirterek, “Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı” diyen Abdullah Küçüktaşdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir’in yargılanmasına devam edildi. Abdullah Küçüktaşdemir, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ebru Küçüktaşdemir'in annesi Serpil ve ağabeyleri Volkan ve Serkan Alankaya, salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti Küçüktaşdemir'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Duruşma ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

