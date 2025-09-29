Öğretmen eşini öldüren meslektaşı koca için akıl sağlığı raporu istendi

KONYA'da boşanmak isteyen ayrı yaşadığı kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45), 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Abdullah Küçüktaşdemir (48) için mahkeme, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.

Olay, 26 Ekim 2024 günü saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin olduğu apartmanın girişinde, aynı zamanda meslektaşı olan ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. Taraflar bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüktaşdemir kurtarılamadı. Olayın ardından Abdullah Küçüktaşdemir polis tarafından gözaltına alındı. Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.