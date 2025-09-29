Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.09.2025 - 11:45
        Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
        Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu.

        Merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi'nde, sabah saatlerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.​​​​​​​

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

        Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
        Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
