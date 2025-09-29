Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

        KONYA'da yolun kenarında Yaşar Taşdelenoğlu'nun (28) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:50 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:55
        Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
        KONYA'da yolun kenarında Yaşar Taşdelenoğlu'nun (28) cansız bedeni bulundu. Ekiplerin incelemesinde vücudunda darp ve yara izine rastlanılmayan Taşdelenoğlu'nun, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

        Olay, saat 09.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait park ve bahçeler biriminde çalışan işçi, mahalledeki tarlalara giden yolun kenarında bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, adının Yaşar Taşdelenoğlu olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit edildi. Yapılan incelemede Taşdelenoğlu'nun vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Aynı mahallede oturduğu tespit edilen Taşdelenoğlu'nun, akşam evden çıktığı ve geri dönmediği öğrenildi. Yaşar Taşdelenoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Yaşar Taşdelenoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

