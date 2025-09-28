Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, aldıkları önlemleri sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:08 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, aldıkları önlemleri sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

        Şahin, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Konyaspor'u tebrik eden Şahin, "İlk yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu, ne topsuzu sahaya yansıtamadık. Konyaspor, beklediğimiz ve analiz ettiğimiz gibi oynadı." dedi.

        Yedikleri gollerin basit olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık. Topla çok yavaş oynadık. İkinci yarıda, 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık. İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye liginde 2-0 geriye düştüğün maçları kazanmak veya puan almak gayet zor. İlk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada sıfır puanla evimize dönmeyi uygun gördü."

        - Recep Uçar: "Çok değerli bir galibiyet"

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktör Recep Uçar ise kariyerinde unutmayacağı maçlardan birini oynadıklarını dile getirdi.

        Başakşehir'in, bu ligin en değerli kadrolarından birine sahip olduğunu aktaran Uçar, "Son iki haftada kaybettiğimiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını telafi etmek için sahaya çıktık. İlk yarıda oyunu kontrol eden biz olduk. Bu oyunu ikinci yarıda da devam ettirmek istedik. Bardhi'nin kırmızı kartla oyundan atılması bizi zor duruma soktu. Bizim için çok değerli bir galibiyet." diye konuştu.

        Uçar, son yarım saat oyuna giren oyuncularıyla kaleyi cansiparane savunduklarını anlatarak, çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tümosan Konyaspor- RAMS Başakşehir: 2-1
        Tümosan Konyaspor- RAMS Başakşehir: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Akşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Dolandırdığı iddiasıyla mimarı öldürüp, ortağını yaralayan sanık için 'haks...
        Dolandırdığı iddiasıyla mimarı öldürüp, ortağını yaralayan sanık için 'haks...
        Konyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı