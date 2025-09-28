Konyaspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, aldıkları önlemleri sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Şahin, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u tebrik eden Şahin, "İlk yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu, ne topsuzu sahaya yansıtamadık. Konyaspor, beklediğimiz ve analiz ettiğimiz gibi oynadı." dedi.

Yedikleri gollerin basit olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık. Topla çok yavaş oynadık. İkinci yarıda, 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık. İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye liginde 2-0 geriye düştüğün maçları kazanmak veya puan almak gayet zor. İlk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada sıfır puanla evimize dönmeyi uygun gördü."