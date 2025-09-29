Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Uygulama noktasında polisi görünce eşiyle yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dron ile tespit edildi

        Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamasını gören ehliyetsiz sürücünün eşiyle yer değiştirmesi dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:58 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:58
        Uygulama noktasında polisi görünce eşiyle yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dron ile tespit edildi
        Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamasını gören ehliyetsiz sürücünün eşiyle yer değiştirmesi dron ile görüntülendi.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik uygulaması yapıldı.

        Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekip araçtan inerek yanındaki eşini sürücü koltuğuna geçirdi.

        Dron kamerası, otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini kaydetti.

        İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polislerin, görüntüleri uygulama noktasındaki ekiplere haber vermesi üzerine araç durduruldu.

        Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

        Sürücüye, dron görüntüleri delil gösterilerek "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

