Uygulama noktasında polisi görünce eşiyle yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dron ile tespit edildi

Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekip araçtan inerek yanındaki eşini sürücü koltuğuna geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.