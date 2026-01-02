Konya'da kliniğe dönüştürülen evde sağlık hizmeti verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Konya'da kliniğe dönüştürülen evde sağlık hizmeti verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesindeki bir evin kliniğe dönüştürüldüğü ve yetkisiz şekilde sağlık hizmeti verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 bin 551 iğne ve enjektör, 1970 gümrük kaçağı ilaç, 402 serum, hap, 8,5 kilogram toz ilaç, ozon makinesi, elektro terapi cihazı, yağ ayırıcı damıtma cihazı, ısı cihazı, hasta sedyesi, oksijen tüpü ve serum askısı ele geçirildi.

"Kaçak klinik"te sağlık hizmeti verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.