        Konya'da sanayi sitesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'da sanayi sitesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'da sanayi sitesinde bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:58
        Konya'da sanayi sitesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da sanayi sitesinde bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde izolasyon malzemelerinin yer aldığı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

