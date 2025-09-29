Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Meram ilçesinde, su kanalına düşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:40
        Konya'da kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        H.U. idaresindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, Alpaslan Mahallesi Abdür Reşit Caddesi'nde yoldan çıkarak kanala düştü.

        H.U. idaresindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, Alpaslan Mahallesi Abdür Reşit Caddesi'nde yoldan çıkarak kanala düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazadan yaralı kurtulan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

