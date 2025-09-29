Denetimden kaçmak için eşiyle yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dronla görüntülendi

KONYA'da polisin, ehliyetsiz sürücünün trafik denetimini fark edip, yan koltukta oturan eşiyle yer değiştirdiği anlar dronla görüntülendi. Ehliyetsiz sürücüye 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, rutin denetim yaptıkları sırada, durumu fark eden bir sürücü aracını durdurdu. Sürücü ardından yan koltukta oturan eşiyle yer değiştirdi. Yaşanan bu durum ise havadan görüntü alan İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde (İHA) görevli polisler tarafından tespit edildi. Otomobilin duruş anı, içindekilerin yer değiştirme anları ve aracın tekrar hareket etmesi anbean kaydedildi. Görevlilerin, görüntüleri anlık olarak takip ederek denetim noktasındaki trafik polislerine bildirmesi üzerine otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen asıl sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Polis, dron görüntülerini delil göstererek, trafik kurallarını ihlal eden ve ehliyetsiz otomobil kullanarak trafiği tehlikeye atan kişiye 'Ehliyetsiz araç kullanma' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uyguladı.