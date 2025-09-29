Habertürk
        Konya Haberleri

        Otomobil, sulama kanalına uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:50 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:50
        Otomobil, sulama kanalına uçtu; 1 ölü, 1 yaralı
        KONYA'daotomobilin sulama kanalına düştüğü kazada Menekşe Yıldırım (22) hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Uyan (24) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Meram İlçesi Abdürreşit Caddesinde meydana geldi. Hüseyin Uyan yönetimindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Uyan yaralandı, yanındaki Menekşe Yıldırım hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Uyan, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Yıldırım'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Soruşturma sürüyor.

