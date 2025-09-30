Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi

        Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 21:37 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin son günü etkinliklerle devam etti.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği İcra Heyeti ise Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konserle sanatseverlerle buluştu.

        Mevlana Meydanı ve Mevlana Kültür Merkezi'nde 21 Eylül'de başlayan etkinlikler, İranlı sanatçı Husameddin Seraj (Bidil Grup) konseriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yeni akademik yıl açılış töreni yapıldı
        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yeni akademik yıl açılış töreni yapıldı
        Kazada ölen Menekşe toprağa verildi
        Kazada ölen Menekşe toprağa verildi
        Konya'da ELMAS Programı Çalıştayı düzenlendi
        Konya'da ELMAS Programı Çalıştayı düzenlendi
        Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı "Gelin Aynası", New York Sergisi'n...
        Konya Mobilyacılar Odası'nın hazırladığı "Gelin Aynası", New York Sergisi'n...
        Tacikistanlı müzisyenler "22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde...
        Tacikistanlı müzisyenler "22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde...
        Konya'da kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı