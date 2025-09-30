Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kazada ölen Menekşe toprağa verildi

        KONYA'daotomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada yaşamını yitiren Menekşe Yıldırım (22), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:41 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:45
        Kazada ölen Menekşe toprağa verildi
        KONYA'daotomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada yaşamını yitiren Menekşe Yıldırım (22), toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Abdürreşit Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Uyan'ın (24) kontrolünü yitirdiği 42 ADP 890 plakalı otomobil, boş sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Menekşe Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Uyan ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Yıldırım'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        1 HAFTA SONRA NİŞANI VARMIŞ

        Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Menekşe Yıldırım'ın cenazesi, bugün öğle vakti Yaylapınar Mahallesi Uhud Mezarlığı önünde kılınan namaz sonrası defnedildi. Tabunun üzerine gelinlik örtülen Yıldırım'ın, sevgilisi Hüseyin Uyan ile 1 hafta sonra nişanlanacakları ortaya çıktı. Hüseyin Uyan'ın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

