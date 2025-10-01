Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması sürüyor

Konya'da 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Kazım F. ve Volkan D, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen tutuklu sanık Volkan D, taşeron firma yetkilisi olduğunu, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda binada tadilat yaptığını savundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Volkan D, "Yaklaşık 32 yıldır taşeronluk yapıyorum. Bugüne kadar kesinlikle insan hayatını tehlikeye atacak bir iş yapmadım. Binada kapı açıldığında ben orada da değildim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Yıkılan binanın alt katındaki balıkçı dükkanını işleten tutuklu sanık Kazım F. ise "Ben tadilat, bakım ve onarım yaptırdım ama binanın yıkılmasına sebep olabilecek herhangi bir işlem yaptırmadım. Biz de mağdur olduk. İki dükkanım vardı, ikisi de kapandı. Sağlık durumum da iyi değil. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.