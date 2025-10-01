Konya'da samanlık yangınına müdahale eden baba ve oğlu yaralandı

Yangına müdahale eden Muammer ile oğlu Ali Karagöz yaralandı, Fatma Karagöz ise dumandan etkilendi. Üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Taraşçı Mahallesi Küme Evleri'nde Muammer Karagöz'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

