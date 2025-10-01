Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da samanlık yangınına müdahale eden baba ve oğlu yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:33
        Konya'da samanlık yangınına müdahale eden baba ve oğlu yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında 2 kişi yaralandı.

        Taraşçı Mahallesi Küme Evleri'nde Muammer Karagöz'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Yangına müdahale eden Muammer ile oğlu Ali Karagöz yaralandı, Fatma Karagöz ise dumandan etkilendi. Üç kişi hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 20 ton samanın yandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

