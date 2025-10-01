Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Alkollü sürücünün neden olduğu kazada ölen 3 yaşındaki ikizlerin evinde hüzün hakim

        YAVUZ GÖRÜR - Konya'nın Halkapınar ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikizlerin yakınları, şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

        Giriş: 01.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:01
        Alkollü sürücünün neden olduğu kazada ölen 3 yaşındaki ikizlerin evinde hüzün hakim
        YAVUZ GÖRÜR - Konya'nın Halkapınar ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikizlerin yakınları, şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

        Kazanın ardından tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Mehmet Koçer (31), hastanede tedavisi süren eşinden gelecek iyi haberleri bekliyor.

        Tek yumurta ikizi çocuklarının acısını yakınlarının desteğiyle bastırmaya çalışan Koçer, AA muhabirine, kaza günü virajı alırken diğer aracın bir anda karşılarına çıktığını söyledi.

        Bir şey yapmaya fırsatı olmadan kazanın meydana geldiğini anlatan Koçer, "Çok hızlıydı. Benden iki çok sevdiğim canımı aldılar. Eşim yoğun bakımda hala uyanmasını bekliyoruz. Bir insan başka bir insana böyle bir şey yapamaz. Bu kadar basit şekilde insanların canına kıyılmaz." ifadesini kullandı.

        Koçer, devletin suçluları cezasız bırakmayacağına inandığını vurgulayarak, "Adli mercilerden suçluların en ağır şekilde yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bizim yerimizde başka insanlar da olabilirdi. Bu tür şeyler başka insanların da başına gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum." diye konuştu.

        - "İçimiz yanıyor ama elimizden bir şey gelmiyor"

        Oğullarını çok özlediğini belirten Koçer, onların yokluğuna alışmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

        Koçer, acısının büyük olduğunu belirterek, "İçimiz yanıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Çocuklarım beni çok severdi. Hayat doluydular. İşten eve geldiğimde beni kapıda karşılarlardı. Eşim gözlerini açarsa bu acı günümüzde tesellimiz olacak." dedi.

        Babaanne Emine Koçer (54) ise kazaya neden olanların cezaevinden çıkmasını istemediğini, en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini söyledi.

        Teyze Öznur Kutlu (27) da acılarını tarif etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İki küçük canımızı toprağa koyduk. Kız kardeşim şu an canıyla cebelleşiyor, ne olacağı belli değil. Bir aileyi alkollü birisi çıkıyor, darmadağın ediyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. En ağır şekilde cezalandırıldığını görmek istiyoruz."

        - Kaza

        Kadir E. idaresindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, 25 Eylül'de İpekler Çiftliği mevkisinde Mehmet Koçer'in kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Koçer'in kullandığı araçtaki 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetmişti.

        Kazada yaralanan baba Mehmet ve anne Ayşegül Koçer ile diğer araçta bulunan Ferhat ve Hüseyin Bozkuş hastaneye kaldırılmıştı.

        Tutuklanan alkollü sürücü Kadir E'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

