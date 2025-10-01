Konya'da cilt ve kağıt restorasyonu yapılan eserler sergilendi

Konya'da, klasik cilt ve kağıt restorasyonu kursunu tamamlayan kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserler, sergiyle tanıtıldı.

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü bünyesinde, Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen ciltleme ve kağıt restorasyonu kursu kapsamında, 23 kursiyer bir yıl boyunca 150 özgün tasarımlı klasik cilt modeli üretti ve 20 eserde kağıt restorasyonu uyguladı.

Kursiyerler, doğal malzemeler ve özgün tasarımlarla, geleneksel Türk-İslam cilt tekniklerini kullanarak çalışmalar yapmanın yanı sıra, modern ve Avrupai cilt örnekleri de ortaya çıkardı.

Öte yandan etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş bir Osmanlı sanatı olan kazaziye ile yapılan eserler de sergilendi.

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, serginin açılışındaki konuşmasında, çalışmaların hem geleneksel cilt sanatının inceliklerini hem de modern ve Avrupai örnekleri bir araya getirdiğini söyledi.

Yapılan çalışmaların yazma eserlerin korunmasına da katkı sağladığına dikkati çeken Şahin, "Bu eserler, kursiyerlerimizin sabrını, emeğini ve hayal gücünü yansıtan özgün tasarımlardır. Kimyasal malzemelerden uzak, doğal malzemelerle hazırlanan bu eserler, geleneksel sanatlarımızın geleceğe taşınmasında önemli bir köprü olmuştur. Diğer taraftan, iki yıldır devam eden kazaziye kursu ile yaklaşık 60 kursiyer yetiştirilmiş, 120'nin üzerinde eser üretilmiştir." diye konuştu.