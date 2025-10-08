Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın adının verildiği spor tesisi açıldı

        Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesine kazandırılan ve merhum Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonu ve suni çim sahanın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:38
        Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın adının verildiği spor tesisi açıldı
        Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesine kazandırılan ve merhum Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonu ve suni çim sahanın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törende yaptığı konuşmada, gurur verici bir spor yatırımının açılışını yaptıklarını söyledi.

        Ahmet Çalık'ın Türk futbolunun örnek isimlerinden biri olduğunu aktaran Pekyatırmacı, "Sahadaki başarılarının yanı sıra efendiliği, çalışkanlığı ve mütevazılığıyla da gönüllerimizde taht kurmuş merhum Ahmet Çalık'ın adını kapalı spor salonumuzda yaşatacağız. Ahmet Çalık, yalnızca sporcu kimliğiyle değil karakteriyle, duruşuyla ve gençlerimize örnek olan kişiliğiyle daima hatırlanacaktır. Onun adı, bu tesiste yetişecek genç sporcularla geleceğe taşınacak." diye konuştu.

        - Yatırımın maliyeti 96 milyon lira

        Pekyatırmacı, Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha'nın 9 bin 877 metrekare arsa üzerinde modern bir spor kompleksi olduğunu belirterek, "Kapalı spor salonumuz, bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta 4 farklı branşa hizmet edecek salonlar yer alırken zemin katta ise hentbol sahası ölçeğinde ana salon, 176 kişilik tribün, 2 soyunma odası, öğretmen odaları ve diğer sosyal alanlar bulunmaktadır. Ayrıca 24 çarpı 44 metre ölçülerinde modern bir suni çim saha da kompleksimize dahil edilmiştir. Bu yatırımımızın güncel maliyeti 96 milyon 361 bin lira olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

        Çalık'ın dayısı Erkan Tarhan ise gurur ve hüznü bir arada yaşadıklarını dile getirerek, tesisi kazandıranlara teşekkür etti.

        Açılış programına, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emir Çalık, kuzeni Bülent Eskioğlu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

        Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

        Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.

