        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        2025 MAKTEK Konya Fuarı'nın paydaşları, fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2025 MAKTEK Konya Fuarı'na ilişkin, "Şu anda fuar alanındaki makine sayısı 700 civarında. Bu anlamda MAKTEK Konya Fuarı, Türkiye'deki en büyük makine fuarı olma özelliği taşıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:30
        2025 MAKTEK Konya Fuarı'nın paydaşları, fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
        Ersözlü, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde düzenlenen 2025 MAKTEK Konya Fuarı'na ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Ersözlü, MAKTEK'in, Türkiye'de fuarcılık sektöründeki en önemli markalardan biri olduğunu söyledi.

        Fuarın dönüşümlü olarak bir yıl İstanbul'da bir yıl da Konya'da yapıldığını dile getiren Ersözlü, şunları kaydetti:

        "Çeşitli ülkelerle beraber, ülkemizin de yer aldığı ihracatçı markalar burada yerini aldı. Şu anda fuar alanındaki makine sayısı 700 civarında. Bu anlamda MAKTEK Konya Fuarı, Türkiye'deki en büyük makine fuarı olma özelliği taşıyor. Fuarla ilgili çok büyük bir pazarlama faaliyeti yürütüldü, ekiplerimiz bir yıldır bunun üzerinde çalışıyor. Bunun karşılığını da fuarın ilk saatlerinde almaya başladık. Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Körfez, Asya ve Pasifik ülkelerinden ziyaretçiler gelemeye başladı. Burada hem katılımcı firmalarla hem de ziyaretçilerle bir araya geliyorlar."

        Ersözlü, fuara katılan firmaların iki yıl önce olduğu gibi iyi bir satış yaparak, ülkenin üretimine, ihracatına ve istihdamına dolaylı yoldan katkı sağlamalarını beklediklerini dile getirdi.

        - "Tedarik zincirindeki yerimizi sağlam şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz"

        MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek de Konya'nın, Türkiye'nin tahıl ambarı olmaktan sanayi şehri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

        TİAD ile fuarın ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan İğrek, "Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Bu fuar onun en büyük göstergesi. Çok güzel bir enerji ve katılım var, 50 bin ziyaretçi bekleniyor. Üyelerimize daha vasıflı, daha bilimsel, daha yüksek mühendislik içeren üretimlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Tüm dünya ve Avrupa'da tedarik zincirindeki yerimizi sağlam şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Verimliliği artırmamız gerekiyor"

        TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise sanayinin yalnızca Marmara Bölgesi'ne sıkıştırılmaması gerektiğine değindi.

        Diğer paydaş kuruluşlarla düzenledikleri bu fuarda, teknolojiye, verimliliğe ve yeşil dönüşüme önem verdiklerini aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

        "Buraya katılan üyelerimiz, bir şey satmaya değil, Konya'ya ve Türkiye ekonomisine bir şey katmaya yönelik teknolojiler getirsin dedik. Verimlilik çok önemli, çünkü dünyanın en çok çalışan ülkelerinden biriyiz ama verimlilikte ilk 20'ye giremiyoruz. Dolayısıyla verimliliği artırmamız gerekiyor. Çocukların mutlaka meslek öğrenmeleri gerekli. Mühendislerden daha fazla maaş alan teknik elemanlar var. Bu fuarı mutlaka meslek liselerinden öğrencileri ziyaret etmeye bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

