Beyşehir'de patates hasadı başladı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates hasadı yapıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates hasadı yapıldı.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde patates hasadının yapıldığı tarım alanlarında inceleme yapıldı.
Ekipler, hasadı yapılmış ürünlerin hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi.
Açıklamada, Beyşehir’de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda patates üretimi yaptığı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.