Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadet haberi, Konya'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin Dumlupınar Mahallesi Olcay Sokak'taki baba evine gelen askeri yetkililer, baba İbrahim ve anne Fadimeana Kuyucu'ya şehadet haberini ileterek, başsağlığı diledi.
Evli olduğu ve Amasya'da görev yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Kuyucu'nun baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.
Haberin duyulmasıyla Kuyucu ailesinin akrabaları ve komşuları da taziye için eve geldi.
