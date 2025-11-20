Seydişehir'den kısa kısa
Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Valiliği himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Konya Öğretmen Akademileri" projesinin 4. dönemi Seydişehir'de başladı.
Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlene programda Postnişin Fahri Özçakıl ve tasavvuf sanatçıları tarafından "Dinle Ney'den-Tasavvuf Müziği" konseri ilgi gördü.
Programa Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Fatih Özkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Keser ve okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
- Otomobilin çarptığı 3 inek telef oldu
Konya-Seydişehir kara yolu Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 inek telef oldu, araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.
K.A. idaresindeki 06 ROC 86 plakalı otomobil, Karacaören Mahallesi yakınlarında S.G'ye ait olduğu öğrenilen ve yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı.
Çarpma sonucu kazada 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Araçta hasar meydana geldi.
