Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Hadim, Güneysınır ve Ahırlı belediye başkanlarını makamında ağırladı.

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ve Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu'nu ziyaret ederek bölge belediyelerinin ortak projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bölgesel kalkınma noktasında hep birlikte istişare içerisinde ve fırsatları değerlendirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Bölge belediye başkanlarımızla ortak projeler ve belediyeler arasındaki iş birliği imkanları üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Yerel hizmetlerin güçlendirilmesi adına yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdık. Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her iş birliğini önemsiyor, birlikte daha güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz." dedi.

- Seydişehir Belediyesi evde temizlik projesine devam ediyor

Seydişehir Belediyesi Toplum Destek Merkezi (TODEM) tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçede yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.

Seydişehir Belediyesi TODEM Birimi tarafından yapılan incelemeler sonucunda başvurusu uygun olarak tespit edilen vatandaşlara gerekli temizlik hizmetinin verildiğini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Büyüklerimizin yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz. Seydişehir Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da güzel işlere imza atıyoruz. Büyüklerimizin dualarını alarak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman üzerlerinde olduğunu gösterdik. Çünkü onlar bizim başımızın tacı ve duaları bizim için her şeyden önemli ve kıymetli. Bundan sonraki süreçte de 65 yaş üstü ile bakıma muhtaç olan yaşlılarımızın ve özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Uygulama kapsamında TODEM çalışmalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar Seydişehir Belediyesi TODEM birimine başvurabilir ya da danışma hattı olan 0 332 582 34 28 - 154 numaralı telefon üzerinden bilgi alarak başvurularını gerçekleştirebilir.