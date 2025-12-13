Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü hediye edildi

        Konya'da düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Törenlerine 45 yıldır katılan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 18:32 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Törenlerine 45 yıldır katılan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü verildi.

        Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi (TYB) Başkanı Ahmet Köseoğlu, şube binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 45 yıldır Hazreti Mevlana'nın ve Konya'nın tanınmasına katkı sağlayan sanatçı Ahmet Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürünü hediye etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

        Sanatçı Ahmet Özhan ise hediyenin verilmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Tüm kainatın huzurdan alması gereken bir pay var. Belki de varlığın yaratılmasındaki bütün mana ancak huzurlu bir ortamda algılanabilir. Özellikle Konya'da olduğumuzda huzurla doluyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Özhan'a, Mevlana Türbesi Gümüş Kapısı minyatürü takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Karatay'da öğrenciler sabah namazı programında buluşuyor
        Karatay'da öğrenciler sabah namazı programında buluşuyor
        Başkan Altay, Şeb-i Arus törenleri için Konya'ya gelen uluslararası heyetle...
        Başkan Altay, Şeb-i Arus törenleri için Konya'ya gelen uluslararası heyetle...
        Konya'da şerit ihlali yapan 128 sürücüye ceza kesildi
        Konya'da şerit ihlali yapan 128 sürücüye ceza kesildi
        Konya'da dron destekli denetimde kaynak yapanlara geçit yok
        Konya'da dron destekli denetimde kaynak yapanlara geçit yok