Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türbe Önü Buluşmaları" çerçevesinde "Edebiyatımızda Mevlana ve Mesnevi" sohbeti başlığında Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler vatandaşlarla buluştu.

Törenler kapsamında her gün Mevlana Meydanı'ndaki "Türbe Önü Buluşmaları" ile Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Selsebil Konserleri"ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla yapılan törenler çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

