Seydişehir'de "Vefa İftarı" düzenlendi
AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı tarafından programı düzenlendi.
Atatürk Spor Salonu'nda "Vefa Sofrası" temasıyla düzenlenen programda sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli aynı sofrada buluştu.
AK Parti Seydişehir ilçe Başkanı Ramazan Arın, "Bugün burada geçmişten bugüne davamıza emek vermiş yol arkadaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise ramazanın manevi atmosferinin toplumda kardeşliği ve dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı.
AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, "Ata toprağımda teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bir milletvekili olarak Seydişehir'in sorunlarını Ankara'da her zaman takip ediyorum." dedi.
