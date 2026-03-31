Konya 22. Konya Tarım Fuarı'na hazırlanıyor

Konya'da düzenlenecek 22. Konya Tarım Fuarı, 7 Nisan'da kapılarını açmaya hazırlanıyor.



Konya Ticaret Odası'ndan (KTO) yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun 7-11 Nisan'da Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, fuarla Konya'nın tarım ve tarım makineleri alanındaki liderliğini bir kez daha dünyaya göstereceğini vurguladı.



Organizasyonla dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerinin Konya'da buluşacağına değinen Öztürk, şunları kaydetti:



"Fuar yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda uluslararası ticaretin ve işbirliklerinin merkezi olacak. Fuar özellikle tarım makineleri ve traktör sektöründeki güçlü yapısıyla öne çıkıyor. Bu anlamda modern tarımın geleceğine yön veriyor. Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarımız yüksek kapasiteli traktörler, ileri teknoloji ekim ve hasat makineleri, modern sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamalarıyla sektörün en yenilikçi ürünlerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle fuar, üretimde verimliliği artıran ve maliyetleri düşüren teknolojilerin sergilendiği stratejik bir vitrin niteliği taşıyor. İlk düzenlendiği günden bu yana 3,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ve 7 binden fazla firmayı ağırlayan fuar, ulaştığı büyüklükle küresel ölçekte dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 79 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden 251 bin 184 ziyaretçinin katılımıyla kırılan rekor, organizasyonun uluslararası gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu yıl da Afrika, Asya ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan çok sayıda sektör profesyonelini Konya'da buluşturacağız."

