Konya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, 420 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 120 bin doldurulmuş sigara ile 225 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.B. ile A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.