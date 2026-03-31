Konya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.



Ekipler, araçta yaptığı aramada, 420 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 120 bin doldurulmuş sigara ile 225 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.



Gözaltına alınan K.B. ile A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

