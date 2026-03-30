Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kavşakta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.



R.O. yönetimindeki 42 AUR 642 plakalı otomobil, Konya yönünden ilçe merkezine seyir halinde iken otogar kavşağına yaklaştığında kontrolden çıktı.



Önce refüje çarpıp aydınlatma direklerini deviren otomobil, ardından sürüklenerek kavşağın ortasındaki ağaçların arasına devrildi.



Kazada otomobilin motor ve diğer aksamları yerinden koparak kavşağa ve geniş bir alana savrulurken sürücü otomobilde sıkıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







