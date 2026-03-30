        Konya'da okul arkadaşını taşla yaralayan sanık hakim karşısında

        Konya'da okul arkadaşını taşla başından yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan 13 yaşındaki T.F.'nin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık T.F. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        T.F. ifadesinde yaraladığı okul arkadaşı H.B.G.'nin de kendisine taş attığını, karşılıklı olarak şakalaştıklarını öne sürdü.

        H.B.G.'nin başına isabet eden taşı da yaralama kastı olmadan fırlattığını savunan T.F. tahliyesini ve beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, T.F.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Meram ilçesinde 8 Aralık 2025'te H.B.G. (13) taşla başına aldığı darbe sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

        Taburcu edilen H.B.G.'yi yaraladığı gerekçesiyle daha önce tutuklanan ve ardından serbest bırakılan T.F. (13), ailenin itirazı ve sunulan yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Kazada ölen Bülent Umut'u arkadaşları, sırasına çiçek bırakıp andı
        Kazada ölen Bülent Umut'u arkadaşları, sırasına çiçek bırakıp andı
        Akşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı
        Akşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı
        Beyşehir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Beyşehir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Konya'da "Online Spor" kayıtları başladı
        Konya'da "Online Spor" kayıtları başladı
        Karatay'da yeni aile sağlığı merkezi açıldı
        Karatay'da yeni aile sağlığı merkezi açıldı
        Elektrikli üç tekerlekli motosiklet alev alev yandı
        Elektrikli üç tekerlekli motosiklet alev alev yandı