        Konya'da "Online Spor" kayıtları başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Online Spor" eğitimlerinde 16. dönem kayıtları kadınlara özel olarak başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kadınlara özel olarak planlanan programın 15 kişilik gruplarla, 40 dakikalık seanslar halinde, haftanın 6 günü 09.00-22.40 saatlerinde düzenleneceği belirtildi.

        Etkinlikte alanında uzman 27 spor eğitmeni, 2 doğum pilatesi eğitmeni, 3 klinik pilates eğitmeni ve 6 diyetisyen eşliğinde her dönem yaklaşık 3 bin katılımcıya hizmet sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "sporkonya.com.tr internet sitesi üzerinden entegre edilen özel yazılım altyapısı sayesinde dersler video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sistem içerisinde eğitmenler tüm katılımcıları görebilirken, katılımcılar ise yalnızca eğitmeni görüntüleyebilecek. Katılımcıların yaş ve vücut kitle indeksi gibi kriterlere göre değerlendirilerek, ihtiyaçlarına uygun gruplara dahil edileceği program kapsamında sporseverler, antrenmanların yanı sıra randevu sistemiyle kişiye özel online diyetisyen hizmetinden de faydalanabilecek. Online spor eğitimlerine katılmak isteyenler, 10 Nisan'a kadar www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırarak programa dahil olabilecek. Eğitimlerin yeni dönemi ise 13 Nisan Pazartesi günü başlayacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

