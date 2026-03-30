Konya'da "Online Spor" kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Online Spor" eğitimlerinde 16. dönem kayıtları kadınlara özel olarak başladı.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kadınlara özel olarak planlanan programın 15 kişilik gruplarla, 40 dakikalık seanslar halinde, haftanın 6 günü 09.00-22.40 saatlerinde düzenleneceği belirtildi.



Etkinlikte alanında uzman 27 spor eğitmeni, 2 doğum pilatesi eğitmeni, 3 klinik pilates eğitmeni ve 6 diyetisyen eşliğinde her dönem yaklaşık 3 bin katılımcıya hizmet sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"sporkonya.com.tr internet sitesi üzerinden entegre edilen özel yazılım altyapısı sayesinde dersler video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sistem içerisinde eğitmenler tüm katılımcıları görebilirken, katılımcılar ise yalnızca eğitmeni görüntüleyebilecek. Katılımcıların yaş ve vücut kitle indeksi gibi kriterlere göre değerlendirilerek, ihtiyaçlarına uygun gruplara dahil edileceği program kapsamında sporseverler, antrenmanların yanı sıra randevu sistemiyle kişiye özel online diyetisyen hizmetinden de faydalanabilecek. Online spor eğitimlerine katılmak isteyenler, 10 Nisan'a kadar www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırarak programa dahil olabilecek. Eğitimlerin yeni dönemi ise 13 Nisan Pazartesi günü başlayacak."

