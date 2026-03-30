        Selçuklu sultanlarının türbesinde jandarma personeli "saygı nöbeti" tutuyor

        SAVAŞ GÜLER - Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'daki 800 yıllık Alaaddin Camisi'nin avlusunda türbesi bulunan 8 sultan için, jandarma tarafından, dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatla "saygı nöbeti" tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'daki 800 yıllık tarihi Alaaddin Camisi'nin yerleşkesinde, 2020 yılından bu yana cuma günleri "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" icra ediliyor.

        Selçuklu Devleti'nin mirasını yaşatmak ve tarihi kimliği tanıtmak amacıyla her cuma namazının ardından tutulan bu nöbet, dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatını kuşanan ve "Alp" olarak adlandırılan jandarma personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

        Saygı nöbeti kapsamında cuma günleri İl Jandarma Komutanlığından hareket ederek Alaaddin Camisi'ne gelen alplerden ikisi, avludaki türbe önünde nöbete başlıyor.

        İç avlu giriş kapısında bekleyen diğer alpler, cuma namazının ardından törenle türbe önündeki alplerden nöbeti devralıyor. Tören sırasında alpler, ferman okuyup sancak açıyor. Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona eriyor.

        Alaaddin Keykubat Saygı Nöbeti Tim Komutanı (Alpbaşı) Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Hanbay, AA muhabirine, 2020'den bu yana gerçekleştirilen saygı nöbetinin, 2023'ten itibaren Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edildiğini söyledi.

        Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki astsubay ve uzman erbaş olarak görev yapan personel arasından, fiziksel olarak uygun olanların bu göreve seçildiğini belirten Hanbay, "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti, 'Alp' olarak adlandırılan 1 astsubay ve 6 uzman erbaş olmak üzere toplam 7 personelle icra edilmektedir." dedi.

        Hanbay, jandarma personelinin, tören günü dönemin şartlarına uygun kıyafet ve teçhizatını giydikten sonra İl Jandarma Komutanlığından Sultanlar Türbesi'ne hareket ettiğini anlattı.

        - Ferman okuyup sancak açıyorlar

        İcra edilen saygı nöbetinin, türbenin dış avlusunda başladığını aktaran Hanbay, şunları kaydetti:

        "İç avlu giriş kapısına iki alp nöbetçi olarak bırakıldıktan sonra, içeride daha önceden bulunan nöbetçilerin değişimiyle beraber ferman okunur ve sancak açılır. Bu nöbet, Selçuklu Devleti'nin mirasını yaşatmak, Selçuklu sultanlarına duyulan saygıyı göstermek, tarih bilincini güçlendirmek ve ziyaretçilere tarihi kimliğimizi törenle tanıtmak amacıyla yapılmaktadır. Giyilen kıyafet ve teçhizat, tamamen dönemi yansıtan, üzerinde Türk motifi ve simgelerini taşıyan börk, kaftan, zırh ve kılıçtan oluşmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları

        Beyşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Beyşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Selçuklu Belediyesi çevre ve sıfır atık projeleriyle Türkiye'ye örnek oluyo...
        Selçuklu Belediyesi çevre ve sıfır atık projeleriyle Türkiye'ye örnek oluyo...
        Konya'da otomobilleriyle yarış yapan iki sürücüye toplam 472 bin lira ceza
        Konya'da otomobilleriyle yarış yapan iki sürücüye toplam 472 bin lira ceza
        Konya'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı
        Konya'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı
        Yarış yapan 2 sürücüye toplam 472 bin TL para cezası
        Yarış yapan 2 sürücüye toplam 472 bin TL para cezası
        Konya'da yarış yapan 2 sürücüye rekor ceza
        Konya'da yarış yapan 2 sürücüye rekor ceza