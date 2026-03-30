        Konya'da otomobilleriyle yarış yapan iki sürücüye toplam 472 bin lira ceza

        Konya'da otomobilleriyle trafikte yarış yapan iki sürücüye toplam 472 bin lira ceza kesildi.

        Giriş: 30.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Adana Çevre Yolu'nda 2 gün önce yaşanan olayda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilin yarış yaptığını tespit etti.

        Ekipler, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bölgede görevli trafik ekipleri, tehlikeli şekilde seyreden araçları takibe aldı.

        Sürücülerden biri polisin "dur" ikazına uymadı. Her iki sürücü de kovalamacanın ardından Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde araçları durdurularak yakalandı.

        Sürücülerden M.A.A'ya "kara yollarında yarış yapmak" ve "makas atmak" suçlarından toplam 136 bin lira ceza kesilerek, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu. Araç da 4 ay süreyle trafikten men edildi.

        Diğer aracın sürücüsü E.B'ye ise "kara yollarında yarış yapmak", "makas atmak" ve "dur ikazına uymamak" suçlarından toplam 336 bin lira ceza uygulandı. Sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 4 ay süreyle el konulan araç da 6 ay trafikten men edildi.

        Toplam 472 bin lira ceza uygulanan şüpheliler hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

