Beyşehir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. E.C. yönetimindeki 48 K 1670 plakalı otomobil, Beyşehir-Üzümlü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.