İsmil Termal Tesisleri turizmcilere ve akademisyenlere tanıtıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin önemli vizyon projeleri arasında yer alan İsmil Termal Tesisleri; turizm sektörü temsilcileri, akademisyenler ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticilerine tanıtıldı.

Karatay Belediyesi hayata geçirdiği kültür, sanat ve turizm alanındaki projeleriyle Konya’ya gelen turistlerin şehirde daha fazla konaklamasını amaçlıyor. Bu kapsamda 5 yıldız konforundaki İsmil Termal Tesis Projesi’ni hayata geçiren Karatay Belediyesi; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile akademisyenler, turizm sektörü temsilcileri, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Konya Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği (TURİDER) ve Konya Sağlık Turizmi Derneği temsilcilerinin katılımıyla tesisleri gezdirdi.



“Karatay dünyanın önemli turizm değerlerinden birisi”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tanıtım gezisi öncesinde programa teşrifleri dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek Karatay’ın Türkiye’nin hatta dünyanın önemli turizm değerlerinden birisi olduğunun altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Hazreti Mevlana ve Şemsi Tebrizi’nin türbelerinin yanı sıra tarihi daha birçok mekan ilçemiz sınırları içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla Konyamıza gelen turistlerimizin çoğu ilçemizde ağırlanıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu destinasyonun artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışıyoruz. Örneğin Hayıroğlu Mahallemizde bulanan Boncuklu Höyüğü merkeze 38 kilometrelik mesafede. Burası Çatalhöyük’ten 1000 yıl daha eski. Avrupa’da tarım yapanların buradan gittiği tescillendi. Buranın karşılama merkezi, ulaşımı, kazı alanının üzerinin kapatılması ve çevre düzenlemesi gibi birçok alanda belediyemizin desteği var. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte buranın Çatalhöyük’ten sonra ikinci bir turizm merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Buranın tanıtılması ve daha fazla ilgi görmesi adına ulusal ile şehrimizde faaliyet gösteren gazete ve televizyonlarımızın temsilcilerine yönelik bir gezi ve tanıtım programı yaptık. Dünyaca ünlü National Geographic Türkiye Dergisi de Ağustos sayısında Boncuklu Höyüğü’nü kapağına taşıdı” dedi.



“Hazreti Mevlana Müzesi ve arkası projemizle turizme büyük katkı sunacağız”

Karatay Belediyesinin kültür, sanat ve turizm alanında önem verdiği bir diğer projesi ise Hazreti Mevlana Müzesi ve arkasının kentsel yenilenmesiyle ilgili. Hasan Kılca, söz konusu proje hakkında da önemli mesafe aldıklarını kaydetti. Kılca, Hazreti Mevlana ve Arkası Kentsel Yenileme Projesi hakkında şunları söyledi: “Bu konuda hem Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden hem de ilçe belediye meclisimizden bölgenin kentsel yenilemesine dair kararı çıkardık. Yazı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gitti şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde Hazreti Mevlana Türbesi ve arkasının kentsel yenileme kararı onaylanırsa bölgede Şehir Müzesi, turizm ve sanat sokağı, butik otel ve dükkanların yer alacağı çok güzel bir projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Temel hedefimiz şehrimize gelen turistlerin en az bir veya birkaç gün konaklamasını sağlayabilmek.”



“Obruk Hanı ve Kızılören Obruk Gölü turizme kazandıracağız”

Karatay Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenlemeyle ilgili projelendirme çalışmalarının başladığı Obruk Hanı ile Kızılören Obruk Gölü Projesi’ndeki son durumu da değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte bölgenin kira devrinin yapıldığını söyledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Buranın mimari, restorasyon ve çevre düzenlemesi ile ilgili projelendirme çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Geçtiğimiz hafta da burası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile ‘Hassas Korunması Gereken Alan’ olarak tescil edildi. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kısa bir süre içinde ihalenin yapılmasıyla birlikte restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız başlayacak. Burayı Konya ve ülke turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Yine İsmil bölgemizde lale bahçelerimiz var. Orası, insan gözünün alabileceği her yer renk renk lalelerle dolu. Buraya geçtiğimiz yıl 50 bine yakın ziyaretçinin geldiği söyleniyor. Buranın da fiziki ve altyapı çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Lale bahçelerimize ilginin artması için de gereken her türlü projelerimizi hazırlıyoruz” diye konuştu.



“İsmil Termal Tesisleri termal turizmdeki payını arttıracak”

Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımında artık son aşamaya gelinen İsmil Termal Tesisleri projesini de çok önemsediklerini belirterek tesislerin hizmete girmesiyle birlikte bölgenin canlanmasına ve gelişmesine katkı sunacağını belirtti. Başkan Kılca, “İsmil Termal Tesislerimiz, Konyamızın ve ülkemizin termal turizmdeki payını arttıracak bir projemiz. Tesislerimiz şu anda bitmiş durumda. Ekiplerimiz bölgenin çevre düzenlemesi ile ilgili son rötuşları yapıyorlar. Asfaltlama çalışmalarımız bitti. Çim ekimi ve peyzaj düzenleme işleri sürüyor. Bu konuda sizlerin de burayı görmelerini arzu ettik. Zira sektörün içindesiniz. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Böylece Karatayımızın ve Konyamızın turizmine hep birlikte katkı sunacağız inşallah” diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın değerlendirmesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, akademisyenler, turizm sektörü temsilcileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra TURSAB, TURİDER ve Konya Sağlık Turizmi Derneği başkanları ile yöneticileri, İsmil Termal Tesisleri’ni gezerek proje hakkında Başkan Hasan Kılca’dan bilgi aldı.



“Karatay belediyesi yapılması gereken en güzel yatırımı yapmış”

Tanıtım programına katılan TURSAB Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Durmuş, “Konya’dan İsmil bölgesine yapılması gereken en güzel yatırım yapılmış. Artık geriye kalan, insanların buraya gelerek tatillerini yapmalarıdır. Dolayısıyla öncelikle TURSAB olarak belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir işletmecilikle ve bizlerin de katkısıyla burada hizmet başlayacaktır. Bu tesisler bir başlangıçtır ve tesislerin hizmete girmesiyle birlikte burada büyük bir tesisleşme olacak. Peşinden yeni ve birbirinden güzel oteller yapılacak. İnşallah yeni yatırımlarla burası termal bir merkez haline gelecektir. TURSAB olarak bizler de burada bir kamp alanının yapılmasını arzuluyoruz. Böylece 2. Lig futbol takımlarının burada kampa girmeleri sağlanacaktır” dedi.



“Burası Konya için çok güzel bir termal destinasyonu olacak”

TURİDER Başkanı Seda Kuşvuran da böylesine önemli yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen Karatay Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Belediyemize ve Başkanımızın eline emeğine sağlık. Gerçekten de 5 yıldızlı bir tesis konseptinde bir yer. Özellikle 2+1 ve 1+1 olan daireler, hem çok çocuklu ailelerin hem de günübirlikçilerin gelip rahat bir tatil yapmasına olanak sağlıyor. Yine spa merkezi, bay ve bayanlara özel yüzme havuzlarının olduğu, sauna, buhar odalarının olduğu bir tesis. Ailelerin acaba nereye gitsek diye düşündüğünde çocuklarıyla birlikte hem dinlenebilecekleri hem de eğlenebileceği muhteşem bir tesis olmuş. İnanıyorum ki burası Konya ve ülkemiz için çok güzel ve yepyeni bir termal destinasyonu olacak” dedi.

Konya Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mehmet Portakal ise programı düzenleyen Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederek tesislerin Konya ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diledi. Mehmet Portakal, tesislerin tamamlanması ile birlikte Konya’nın termal turizmdeki payının çok daha fazla olacağına inandığını kaydetti.

KONYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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