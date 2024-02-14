Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Avrupa şampiyonu halterciler Konya'da çiçeklerle karşılandı

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda şampiyon olan Cansu Bektaş, şampiyona ikincisi Gamze Altun ile gümüş madalya kazanan Medine Bilicier, Konya'da çiçeklerle karşılandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa şampiyonu halterciler Konya'da çiçeklerle karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda şampiyon olan Cansu Bektaş, şampiyona ikincisi Gamze Altun ile gümüş madalya kazanan Medine Bilicier, Konya'da çiçeklerle karşılandı. 

        Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazandı. Toplamda ise 163 kilo ile 23 Yaş Altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya aldı ve üst üste 2'nci kez Avrupa şampiyonu oldu. Aynı sıklette mücadele eden Gamze Altun da silkmede 92 kilo ile 23 Yaş Altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Koparmada 65 kilo ile 5'inci olan Gamze, toplamda 157 kilo ile gümüş madalya alarak Avrupa 2'ncisi oldu. Şampiyonada Medine Bilicier ise 1 gümüş madalya kazandı.

        MİLLİ SPORCULAR ÇİÇEKLE KARŞILANDI

        Şampiyonanın ardından Konya'ya gelen 3 milli halterci, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Sporcularla gurur duyduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, "Ülke sporumuzun gurur tablosu yaşıyoruz. Sporcularımızı karşıladık. Bulgaristan'da yapılan organizasyonda sporcularımız 3 altın, 2 gümüş madalya aldı ve aynı zamanda Avrupa rekoru kırarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar" şeklinde konuştu.

        CANSU BEKTAŞ: MUTLU VE GURURLUYUZ

        Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş, "Benim için yoğun bir dönemdi. Geçen sene de 4 yarışmaya katıldım. 3 kez İstiklal Marşı'mızı okutmuştum. İlk defa da Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmuştum. Bu seneyi de güzel açtım. Büyükler Avrupa şampiyonu oldum. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

        Şampiyonada Avrupa 2'ncisi olan Gamze Altun ise "Takımca bu yarışmaya çok iyi hazırlandık. İlk günden de çok iyi dereceler yaptık. Kürsüde 1'inci ve 2'nci olduk. Bunun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

        Gümüş madalya kazanan Medine Bilicier de "Bu şampiyonaya ilk defa katıldım. İlk büyükler maçım olduğu için benim için bir tecrübe oldu. Biraz kötü geçti, ama ileri de İstiklal Marşımızı okutacağımı düşünüyorum" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Sporcuların gelişi

        -Sporculara Çiçek verilmesi

        -Genel detay

        -Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün konuşması

        -Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Medine Bilicier'in konuşması

        DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Salih BÜYÜKSAMANCI

        2024-02-14 23:07:27

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        CANLI | PSG-Real Sociedad
        CANLI | PSG-Real Sociedad
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Özhaseki'den önemli açıklama
        Özhaseki'den önemli açıklama
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!

        Benzer Haberler

        Avrupa Halter Şampiyonası'ndan dönen milli halterciler, Konya'da çiçeklerle...
        Avrupa Halter Şampiyonası'ndan dönen milli halterciler, Konya'da çiçeklerle...
        Konya Şeker'den pancar çiftçisine yaklaşık 6 milyar TL´lik ödeme
        Konya Şeker'den pancar çiftçisine yaklaşık 6 milyar TL´lik ödeme
        Selçuk Üniversitesi'nde araçların yakıt tüketimini azaltacak jant prototipl...
        Selçuk Üniversitesi'nde araçların yakıt tüketimini azaltacak jant prototipl...
        Konya'da sağanak etkili oldu
        Konya'da sağanak etkili oldu
        Konya'da hamile eşini öldüren sanık, yeniden yargılandığı davada 23 yıl hap...
        Konya'da hamile eşini öldüren sanık, yeniden yargılandığı davada 23 yıl hap...
        Bozkır Kaymakamı Turan, hayvan pazarı inşaatını ziyaret etti
        Bozkır Kaymakamı Turan, hayvan pazarı inşaatını ziyaret etti