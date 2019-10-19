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Akşehir’de muhtarlara dizüstü bilgisayar verildi

İHA

Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde muhtarlara dizüstü bilgisayar dağıtıldı.

Akşehir’de muhtarlara dizüstü bilgisayar verildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde muhtarlara dizüstü bilgisayar dağıtıldı.
Etkinliklerin ilki Akşehir eski kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtında gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından muhtarlar adına konuşan Eski Kale Mahallesi Muhtarı Ahmet Durmaz böyle günde kendilerinin anılmasını sağladığı ve muhtarların çalışma koşullarındaki iyileştirmeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Çelenk sunma törenin ardından, İstasyon, Yeni, Yarenler, Yıldırım ve Anıt Mahallelerine yapılan muhtar konaklarını temsilen İstasyon Caddesi üzerinde bulunan İstasyon Mahallesi Muhtar Konağı açılışı gerçekleştirildi.
Törende konuşan İstasyon Mahallesi Muhtarı Fevzi Onat, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve ekibine böyle güzel bir muhtar konağını mahallesine kazandırdığı için teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yerel yönetim sisteminde muhtarların ilk unsur ve basamak olduğunu söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise konuşmasında, “Halkımızın ihtiyaçlarını, problemlerini, dertlerini, devletimizin ilgili hizmet kurumlarına ve belediyelere iletme noktasındaki en önemli köprüler muhtarlarımızdır. Bunun içindir ki Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımızı önemsiyor, çeşitli toplantılarla, çeşitli programlarla onlarla bir araya geliyor, istişare ediyor ve hizmet noktasında onların fikirlerine ayrı bir önem veriyor. Bizde zaman zaman milletvekilimiz, belediye meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatımızla birlikte muhtarlarımızla bir araya geliyor, yapacağımız hizmet ve projeleri onlarında görüşlerini ve isteklerini alarak oluşturmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızın da daha iyi hizmet verebilmeleri noktasında bu muhtar konakları projemizi başlattık ve inşallah bu devam edecek" ifadelerini kullandı.
Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz da, tüm muhtarların gününü kutlayıp, muhtarların devletle millet arasındaki en önemli köprü olduğunu belirterek, muhtar konaklarının Akşehir’e hayırlı uğurlu olmasını diledi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem yaptığı konuşmasında, “Muhtarlarımız çok şükür bizim de kanunlarında imzamız olduğu gelişmelerle temsil yetkilerini ve haklarını olabilecek en iyi noktaya getirmiş oldu bizim dönemimizde. Yerelde de Akşehir Belediyesi gibi önemseyen, bu konuda projeler yapan belediyeler böyle güzel eserlerle muhtarlarımıza verilen o değer ve kıymeti bir kat daha arttırıyor. İnşallah burası yerel yönetimde güzel hizmetlere vesile olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Akşehir Belediyesi tarafından muhtarlık hizmetleri ile ilgili olarak kullanılması amacıyla 55 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar dağıtımı yapıldı.
Dağıtımın ardından düzenlenen istişare toplantısında muhtarlar istek ve taleplerini hem sözlü hem de yazılı olarak ilettiler. Toplantı sonunda tüm muhtarlar, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

KONYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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