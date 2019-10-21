Başkan Pekyatırmacı Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık projelerini anlattı

İstanbul'da düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarına konuşmacı olarak katılan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sıfır atık uygulamaları ile ilgili yürütülen projeleri anlattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çevre dostu teknolojilerin anlatıldığı fuarda Selçuklu'da sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik sürdürülen çalışmaları anlattı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da öncelikli vizyon projelerin hayata geçtiğini ifade ederek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına sıfır atık çalışmalarını hassasiyetle uyguladıklarını belirtti.



“Selçukluda günlük 650 ton katı atık toplanmaktadır”

Başta evsel atıklar olmak üzere ambalaj, pil, yağ, ilaç atıklarına kadar yürütülen tüm projeleri fuar kapsamında düzenlenen panelde anlatan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "50 ilden daha fazla nüfusa sahip olan Selçuklu, nüfus ve gelişmişlik bakımından da Konya’nın en büyük merkez ilçesidir. Belediyemiz ilçemizde 72 mahalle ve 2 bin 56 kilometrakare alanda 650 bin kişiye hizmet vermektedir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde, Katı Atık toplama ve Geri Dönüşüm çalışmaları, 100 araç ve 400 personel ile 7/24 hizmet vermektedir. Günde 650 ton, yılda 237 bin 250 ton katı atık toplanan ilçemize yıllık 51 milyon lira yatırım yapmaktayız” dedi.



“Ekonomiye büyük kazanımlar sağlıyoruz”

2018 yılında Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ne tüm ayrıntıları ile beraber büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, ilçede bulunan tüm kamu kurumları, tesisler ve okullarda detaylı çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sıfır Atık Toplama Noktası ile 7 farklı türde atık topladıklarını kaydeden Pekyatırmacı, “Kağıtkarton, plastik, metal, cam, elektronik atık ve atık pil sınıflarına göre ayrı ayrı toplanmaya başlamıştır. Yapılan çalışma neticesinde alınan ilk verilere göre siteden aylık olarak 950 kilogram değerlendirilebilir atık toplanmıştır. Bahsettiğimiz tüm çalışmalar ile ilçemiz de yıllık 18 bin 230 ton değerlendirilebilir atık toplanmış ve ekonomiye olan yıllık katkımız 4 milyon 916 bin 995 liradır. Sıfır Atık projesini yüzde 100 oran ile uygulamayı başardığımızda 12 milyon 840 bin 640 lira ekonomiye yıllık katkı sağlanacaktır” diye konuştu.



“Genç nesiller çevre bilinci kazanıyor”

Sıfır Atık kapsamında genç nesillere çevre bilinci kazandırmak amacıyla Selçukluda okullarda sürdürülebilir Temiz Okul Projesini (STOP) hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Burada bulunan çocuklarımız ne kadar duyarlıysa bütün okullarımızdaki çocuklarımızın da aynı duyarlılığa sahipler. Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı ile toplumumuzla, çevreyle, gençlerimizle, eğitimle ilgili bize katkı sunacak projelere destek veriyoruz. Böylece de bütün ilçe sakinlerimiz sağlıklı, temiz bir ortamda hem çocuklarını yetiştirir hem de hemşehrilerimiz günlük yaşantılarına daha sağlıklı bir şekilde devam eder. Belediye olarak temizliğe çok önemli bir bütçe ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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