Yunak'ta Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

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Konya'nın Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü Yunak Hükumet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra Yunak ilçe meydanında kutlamalara devam edildi. Kutlama saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam etti. İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Bandolu tören geçişinin ardından kutlamalar son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına; Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, resmi kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KONYA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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