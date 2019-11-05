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Anne kız aynı ambulansta bebeklerin hayatını kurtarıyor Konya’da hemşire anne doktor kızıyla aynı ...

İHA

Konya'da Acil Sağlık Hizmetinde 21 yıldır olarak görev yapan hemşire Elif Demirtaş, doktor olarak atanan 24 yaşındaki kızıyla aynı ambulansta çalışmaya başladı.

Anne kız aynı ambulansta bebeklerin hayatını kurtarıyor Konya’da hemşire anne doktor kızıyla aynı ambulansta görev yapıyor

Konya’da Acil Sağlık Hizmetinde 21 yıldır olarak görev yapan hemşire Elif Demirtaş, doktor olarak atanan 24 yaşındaki kızıyla aynı ambulansta çalışmaya başladı.
Konya Acil Sağlık Hizmetinde 21 yıldır hemşire olarak görev yapan Elif Demirtaş (48), 112’nin birçok biriminde çalıştıktan sonra son olarak yenidoğan hemşiresi olarak görev yapmaya başladı. Demirtaş’ın kızı İrem Demirtaş, doktor olarak ilk görev yeri olan annesinin çalıştığı istasyona atandı. Sağlık Bakanlığı tarafından atanan genç doktor ise, bunun hem zorluğunu hem de mutluluğunu aynı anda yaşıyor.
Anne Demirtaş, “Ben 112’ye başladığımda İrem henüz 3 yaşındaydı ve kreşe gidiyordu. Nöbet tuttuğum günler benim için zorlu geçiyordu. Çünkü İrem sürekli 112’yi arayarak, kreşte öğrendiği, şarkı ve şiirleri bana zorla dinletiyordu” dedi.

Kızı ekip amiri olarak aynı istasyona atandı
Anne Demirtaş, yenidoğan hemşireliğinin farklı bir meşakkat istediğini, işlerinin çok zor olduğunu, ancak bütün bebeklere kendi bebeğiymiş gibi ilgi ve şefkat göstererek, müdahale ettiklerini belirtti. Anne Demirtaş, “Nöbetten çıkıp eve geliyordum. İrem sürekli bir şeyler anlatıyor ve ben anlamıyordum. Ben de kızım inşallah bir gün sende okuyup doktor olursun o zaman ben de seni anlamayacağım derdim. Allah bugünleri nasip etti ve kızım doktor oldu. Hem de aynı istasyonda benim ekip amirim olarak” dedi.

Tayin tercihini yazı tura yaparak belirledi
Doktor olarak annesinin yanına atanan İrem Demirtaş, "Tercih yapacaktım ve birinci sırayı Konya 5010 istasyonu olarak belirledim. Ancak çok tereddütlüydüm. İstediğim yerin gelmesi hemen hemen imkansızdı. Sürekli anne ne yapayım, Konya gelmez ise, farklı iller çıkacak derken, annem birden ‘kızım yazı tura at’ dedi. Ben önce şaşırdım, çok güldüm. Ama dediğini yaptım. Tura gelirse Konya 1. tercihim olacaktı ve tura geldi” şeklinde konuştu.
Annesi ile birlikte aynı istasyonda çalışmanın zorluğunu da yaşadığını belirten Doktor İrem Demirtaş, “İlk zamanlarda çok zorlandım. Çünkü o benim annemdi. Anneme nasıl davranacağımı bilemiyordum. Ancak annem, ‘kızım burası iş yeri ve bizler kutsal bir meslek yapıyoruz’ deyince, çok rahatladım. Ekip amiri olarak görev yapıyorum ve iş başka, annekız ilişkisi başka, bunu profesyonel kişiler olarak ayırt ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA

05 Kasım 2019 Salı

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