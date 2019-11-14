Cins köpekleri çalan 3 kişi tutuklandı

KONYA'da, tarlasında işçi olarak çalıştıkları Mertol Yıldız'a ait 2'si İngiliz seteri, 1'i kangal cinsi 3 köpeği çalan işçilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü, Meram ilçesine bağlı Botsa Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana geldi. Mertol Yıldız, bağ evindeki 3 köpeğin çalınması üzerine güvenlik güçlerine müracaatta bulundu. Bunun üzerine polis ve jandarma, yaptığı araştırmada, ilk olarak köpeği çalan kişilerin kiraladığı aracın plakasını tespit etti. Araştırmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerin, Yıldız'ın tarlasında çalışan işçiler Sadirettin Acar, İbrahim Kılıçarslan (43), Süleyman Saçaklı (19) ve Ünal Saçaklı (18) olduğunu belirledi. 4 kişi, gözaltına alınırken, çaldıkları köpekler de Karahüyük Mahallesi'nde sakladıkları bağ evinde bulundu. 2'si İngiliz seteri, 1'i kangal cinsi 3 köpek, sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Kılıçarslan, Süleyman ve Ünal Saçaklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sadirettin Acar da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



KONYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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