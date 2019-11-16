Çukura düşen engelliyi itfaiye kurtardı

Konya'da bisikletiyle birlikte yol çalışması için açılan çukura düşen bedensel engelli vatandaş itfaiyenin uzun uğraşları sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı.



Olay, saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç tekerlekli bisikletiyle caddede ilerleyen Mehmet G. yol çalışması için açılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevredekilerin de yardımıyla yaralı Mehmet G.’yi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Mehmet G.’nin taburcu edildiği öğrenildi.

KONYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:01

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