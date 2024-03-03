Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Muhammet Emin G. idaresindeki 09 EJ 038 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında, Özcan D. yönetimindeki 07 DD 555 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan yaralı, helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.

        Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere Ömeranlı Jandarma Karakolu'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Konya'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Konya'da protesto edildi
        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Erkek Takımı 1. Lig'...
        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Erkek Takımı 1. Lig'...
        "Müslüm Baba"yı ölüm yıl dönümünde aranjörü anlattı
        "Müslüm Baba"yı ölüm yıl dönümünde aranjörü anlattı
        Eczane teknisyenleri işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmek için işa...
        Eczane teknisyenleri işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmek için işa...
        SMA'lı Amine'nin annesi: Evladım toprağa basmadan, toprak olsun istemiyorum
        SMA'lı Amine'nin annesi: Evladım toprağa basmadan, toprak olsun istemiyorum
        Konya'da ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı
        Konya'da ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı