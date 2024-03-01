Konya'da ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken bir aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken bir aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Rahatsızlığı nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne getirilen bir aylık Atlas Eren Dinç, yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edildi.
Solunum zorluğu çeken Dinç bebek, için hava ambulansı talep edildi.
Dinç bebek, hava ambulansıyla Konya'ya nakledildi.
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