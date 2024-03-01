Konya'da ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı

Rahatsızlığı nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne getirilen bir aylık Atlas Eren Dinç, yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edildi.

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