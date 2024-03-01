Beyşehir Kaymakamı Akpınar üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu
Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.
Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi’nde “kariyer günleri” konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.
Doç.Dr.Aziz Öztürk’ün moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye Kaymakam Akpınar konuşmacı olarak katıldı.
Öğrencilere mesleki tecrübe ve birikimlerini anlatan Akpınar, yöneltilen soruları da cevaplandırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.