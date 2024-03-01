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        Beyşehir Kaymakamı Akpınar üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:41
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        Beyşehir Kaymakamı Akpınar üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu
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        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

        Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi’nde “kariyer günleri” konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

        Doç.Dr.Aziz Öztürk’ün moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye Kaymakam Akpınar konuşmacı olarak katıldı.

        Öğrencilere mesleki tecrübe ve birikimlerini anlatan Akpınar, yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

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