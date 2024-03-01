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        Konya'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:59
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        Konya'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.S'nin (16) kullandığı plakasız motosiklet, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde, karşı yönden gelen M.B.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, motosikletlerden birinin önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen motosikletle çarpışması, devrilen motosikletlerden savrulan sürücülere, çevredeki vatandaşların yardım etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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